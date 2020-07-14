Son Dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri karara bağlandı.

Toplantıda, yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 70 milyon lira nakdin, kamu bankaları ve özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu onaylandı.

Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi güneyinden batı istikametine bağlantısının sağlanması kararının da onaylandığı mecliste, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü yetki alanında bulunan "Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu da karara bağlandı.

Ayrıca, Finike ilçesindeki Altuncan Hatun Kadınlar Plajı'nın kira bedeli ve kira süresinin belirlenerek Finike Belediyesine kiraya verilmesi kararlaştırıldı.