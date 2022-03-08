Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı

08.03.2022 22:12
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı

Son dakika haberler... ANTALYA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri ile polisler arasında çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'nde bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri ile polisler arasında çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alındı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Antalya Kadın Platformu'nun çağrısı ile Feminist Gece Yürüyüşü yapmak üzere bir araya gelen çeşitli siyasi parti, STK, sendika ve derneklere üye kadınlar, Üçkapılar önünde toplandı. Burada slogan atan yaklaşık 200 kişilik grup daha sonra yürümek istedi. Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri başvuruları bulunmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin veremeyeceklerini gruba iletti. Emniyet yetkilileri ile kadınlar arasında yapılan görüşmelerin ardından platform üyeleri yürümekte diretince polis ve kadınlar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri kadınların yürümeye çalışması üzerine biber gazıyla grubun bir kısmını dağıttı. Kadın platformu üyeleri 2 gruba dağılırken, bir grup çevik kuvvet polislerinin olduğu alanda kalırken, diğer grup ise Atatürk Caddesi'nin olduğu alana geçerek yolu kapatmaya çalıştı. Polis ekipleri, dağılmaları yönünde çağrılarda bulunsa da Antalya Kadın Platformu üyesi kadınlar ısrarla yürümek isteyince arbede yaşandı. Arbede sırasında polis ekipleri, kadınlara destek veren erkeklerin de aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı. Polisin müdahalesiyle dağılan kadınlardan bazıları tekrar toplanarak Attalos Heykeli'ne kadar yürüdükten sonra dağıldı.


Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı
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Binlerce kişi kadına şiddete karşı 'mor şemsiye' ile yürüdü Binlerce kişi kadına şiddete karşı 'mor şemsiye' ile yürüdü KADINLAR MOR ŞEMSİYE ALTINDA YÜRÜDÜ KADINLAR MOR ŞEMSİYE ALTINDA YÜRÜDÜ

Dünya Kadınlar Günü, Feminist, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Antalya'da 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 30 gözaltı - Son Dakika
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