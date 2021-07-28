Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Arhavi deresi taştı, ilçe merkezi ve köy yolları olumsuz etkilendi. Çok sayıda vatandaş ise evlerinden tahliye edildi.

40 yaşındaki Serdar Yiğit ise selde kayboldu. Murgul Çayı boyunca Borçka Baraj gölüne kadarki güzergahta yürütülen arama çalışmalarında AFAD, JAK, PAK, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, UMKE ve itfaiye ekipleri görev aldı. Yaklaşık 12 kilometrelik alanı paylaşan ekipler, AFAD koordinesinde kıyı, dere içi ve baraj su havzasında dalış yaparak, su yüzeyinde de botlarla arama çalışmalarını sürdürdü.

DÜĞÜN İÇİN GÜN SAYIYORLARDI

Yiğit'in en mutlu günlerini yaşadığı ve nişanlı olduğu öğrenilmişti.Nişanlısı Ayşe Yıldırım ile evleneceği günü dört gözle bekleyen Yiğit tam da hayalini kurduğu düğünle dünya evine girecekken sel suları kapılınca, haberi alan nişanlısı ve yakınları gözyaşlarına boğulmuştu.