Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

17.05.2022 14:33

Son dakika habere göre Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeni Sahra Mahallesi Bostan Sokak'ta içinde hurda malzemeler, inşaat ve boya malzemelerinin bulunduğu hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman patlamalar meydana gelen yangını yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

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ATAŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN drone ATAŞEHİR'DE HURDALIKTA YANGIN drone Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Son Dakika | ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Ataşehir'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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