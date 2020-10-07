Son Dakika | Aziziye Tabyası'nda kuyuya düşen tilkiyi itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberine göre ERZURUM'da Osmanlı-Rus savaşının yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda kuyuya düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ERZURUM'da Osmanlı-Rus savaşının yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda kuyuya düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında Erzurumluların, Rus ordusuna geçit vermediği Aziziye Tabyaları'nı gezen ziyaretçiler, bölgedeki kuyulardan birine tilki düştüğünü gördü. Vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatla kuyuya inip, torbaya koydukları tilkiyi yukarı çıkartarak, doğaya saldı.
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