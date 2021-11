Bakan Akar F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2) - Son Dakika

Bakan Akar: F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2)

'GEREKTİĞİ YER VE ZAMANDA KULLANACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Akar, S-400 füzeleriyle ilgili Türkiye'nin tenkit edilmesinin doğru olmadığını belirterek, "S-400, savunma sistemi olduğu için bunun herhangi bir şekilde tenkit edilmesi ne ABD ne başkaları tarafından uygun değil. Ne için savunacağız, 84 milyonun güvenliği için. Şu anda S-400 nerede? Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz kullanmadık mı, savunma sistemi nerede kullanacağız? Bir takım çalışmalarımız var, gerektiği yer ve zamanda kullanacağız. Bazı şeyler gizli, açıklanamaz, milli sırlar. ABD ne yapıyor, her şeyi biyor musunuz, söylerler mi? Devlet tamamıyla duruma hakimdir. Çalışmaları yaptılar, ilerlemeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TANK PALETİNİN MALİYETİ HAZİNEYE AİT, HUKUKU TANIYALIM'Bakan Akar, fabrikaların mülkiyetine yönelik, "Tank palet deniyor, doğrusu Tank Paleti Fabrikası. Buranın mülkiyeti Hazine'ye ait. Danıştay'a üç kez itiraz oldu, hukuku tanıyalım. Bunların hepsi bozuldu. Olayın normal olduğu şeklinde Yargıtay'ın kararları var. Fabrikamızda 6 fırtına obüsü imal edildi. Bunun dışında bakım onarım faaliyeti varsa devam ediyor" dedi.'MOTOR YOK, VERMİYORLAR'Milletvekillerinin, Altay tankının motoruna ilişkin soruları karşısında sesini yükselten Hulusi Akar, şunları söyledi: "Motoru vermiyorlar, vermiyorlar motoru. Niye bağırıyorsun var mı? Motor, motor, yok vermiyorlar. Bildiğiniz soruyu niye soruyorsunuz. Almanya'dan alınacaktı bu işten vazgeçti. Biz de bunun tedariki için çabalıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bildikleriniz, önerileriniz varsa söyleyin o yönde de çalışalım bu motoru temin için. Yurt içinde motorun imali için yapılması için çalışmalar da sürüyor. Çok yönlü bir çalışma var. 2020-2024 yılları arasında 14 milyon dolar yatırım söz konusu. Bu yatırımın da 3 milyon 240 bin doları gerçeklemiş durumda. Bu BMC'nin bize karşı taahhütleri. Bu manada oradaki faaliyetlerin yürütülmesi için biz bütün gayretimizle devlet, Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bir an önce bu tank üretiminin yapılabilmesi, motoruyla diğer transmisyonuyla olabilmesi, bunları bizim imal etmemiz bu imal çalışmaları ayrı bir taraftan devam ederken diğer taraftan tedarik için olabilecek bütün olasılıkları değerlendirmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu lütfen kayıtlarınıza alın. Bizim bu firmaya Eylül 2019'dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığında yaklaşık 40 milyon ABD Doları bir ödeme yapılmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığımız dünyada ne kadar motor yapan varsa onlarla temasta. Gidip geliyorlar, çalışıyorlar ve bunun bir an önce tedariki için hem motor hem transmisyon bunlar ha dediğimizde olan şeyler değil. Maalesef bizim bilmemiz gereken bir husus var. Gerçekten adı konulmamış ambargolarla karşı karşıyayız. Bizim sadece bu askeri konularda değil diğer sivil üretim konuları da değil dost bildiğimiz bazı müttefiklerimizden dahil istenilen cevapları alamıyoruz. Bunlar herhangi bir şekilde ambargo konulmadan 'daha sonra, daha sonra' diye uzatmalarla gidiyor. Bütün bunlara rağmen bu eksiklilerin önlenebilmesi giderilmesi için elimizden gelen gayret neyse bunları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz."'TSK ENVANTERİNDE KESİNLLİKLE VE ASLA KİMYASAL SİLAH YOK'Bakan Akar, TSK'nın kimyasal silah barındırdığı iddialarına yönelik "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz, kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli ne de imal. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerde yapıldığı nereden gelip nereye gittiğinin de takibi çok kolaydır. Uzmanlar tarafından bakıldığında TSK bünyesinde böyle bir işin olmadığı çok açık ve net. Fakat bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni, TSK'yı, Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf ve bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik bir şekilde 3 ayda bir, senede bir tekrarlanıyor. Bunların hiçbirinin aslı, esası yoktur" açıklamasında bulundu.'2022 İÇİN 51 BİN 603 VATANDAŞ BEDELLİ ASKERLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİ'Akar, 2022'de 51 bin 603 vatandaşın bedelli askerlik yapmak için müracaat ettiğini söyleyerek, "Bedelli askerlik sistemine 2 yıl çalıştık. İlgili kurumlarla, bakanlıklarla bunlar konuşuldu, üniversitelerle tartıştık. Onların ölçüleri oldu, katkıları oldu. Ülkemiz, halkımız için en optimal neyse. Buradaki en önemli konu öngörülebilirlik. 'Ne olacak bir daha ne zaman çıkacak. Bedelli olmak istiyoruz.' 30-35 yaşına kadar tecilliler var. E o yaştan sonra ne askerlik olur ne TSK'ya yarar sağlar. Bunların hepsi konuşuldu ve tartışıldı ve bir esasa bağlandı. Bir para konusu var mesela. Her seferinde10 bin 20 bin olmasın bunu sabitleyelim dedik. Sabiti şudur; en düşük maaş silahlı kuvvetlerde asteğmende. Asteğmen maaşının 6 katı. Bu fiyat otomatikman ona bağlandığı için asteğmen maaşı arttıkça otomatikman artıyor. Ne zaman para ödeniyorsa neyse o zamanki kur onun hesabı yapılıyor ve onun ödemesi yapılıyor. Sistem gayet güzel kendi içinde çalışıyor. Bu sistemi bozdurmamamız lazım. 'Parayı değiştirelim, süreyi değiştirelim' gibi bilgilerle sistemi bozmayalım. Sistemin bütünlüğü bozulunca ayar bozuluyor. Bu manada devam ediyoruz. 2022'de bedelli askerlik yapmak için 51 bin 603 vatandaşımız müracaat etmiştir. Onların işlemleri sürmektedir. Toplam yükümlü sayısı Ocak 2020'den 2021 Aralık'a kadar 112 bin 661 bedelli askerlik için gelen olmuş. Bunlardan toplam 4,3 milyar bir tahsilat yapılmış" ifadelerini kullandı.'TERÖR KORİDORUNU SEYİR Mİ ETSEYDİK'Bakan Akar, 'Niçin Suriye'deyiz?' eleştirilerine yönelik şunları söyledi: "Arap Baharı diye bir olay oldu ve bir iç savaş başladı, göç başladı. ve bundan sonra 2014 yılında bir DEAŞ meselesi çıktı. YPG-PKK'nın sınırlarımızda işgal ettiği yerler ortaya çıktı. Kilis'te insanlar yolda yolda yürüyemez camide namaz kılamaz hale geldi. Bu bir ordunun görevi değil mi? ABD girdi, Fransa girdi binlerce kilometre öteden geldiler. Burnumuzun dibinde hendekler yapılıyor, korunaklar depolar yapılıyor. bekleyelim mi onları? Terör koridorunu seyir mi etseydik? Uluslararası hukuka uygun, insan haklarına saygılı bu operasyonlar gerçekleşti. Yurt dışındaki mücadeleyi işgalcilik gibi görmek emperyal güçlerin dilini kullanmak demek. Emperyal güçler tek başına tezgah kurmuşlar 'bu devam etsin' diyorlar. Biz nasıl işgalci olabiliriz. 600-700 sene Türk idaresinden sonra çıkan devletlerden hiçbiri Türkçe konuşmuyor. Afrika'da herkes Portekizce, Fransızca konuşuyor, kim işgalci? Herkes bu konuda Türkiye'ye karşı bir saygı besliyor. Türk kavramı Afrika'da yüksek yerlerde. Biz işgalci değiliz, sömürgeci değiliz ancak vefasız da değiliz."'F-4 UÇAKLARIMIZ 2030 YILINA KADAR DEVAM EDECEK'Akar, F-4 savaş uçaklarının kullanımına ilişkin, "F-4 uçaklarımız 2030 yılına kadar devam edecek. Hala biz kullanıyoruz. F-16'da önerilen son proje nedeniyle daha uzun yıllar kullanılmaya aday" dedi.'DAYISI KUVVET KOMUTANI BİLE OLSA ŞÜPHELİ ÖLÜM KAPATILMAZ, MÜMKÜN DEĞİL'Bakan Akar şüpheli ölümlere yönelik eleştirilere ilişkin, "TSK'da bu emir komuta makamında olan en küçük makamdan başlayıp orada bir hadise oldu bir Mehmetçik vefat etti, dayısı kuvvet komutanı olsa kapatılmaz, mümkün değil. Sistem buna müsaade etmez. Savcılığa intikal eder ve gereği yapılır. Şüpheli ölüm yok. Bazı aileler var, çocuk intihar etmiş. Aile gelip yalvarıyor. Lütfen bunu açıklamayın duymasın kimse. Riskli bilgiler kayıtlar böyle geçiyor. Bunu biz ölüm diye veriyoruz. Nerede ne zaman akınızda hangi isim varsa bütün bilgi belgeleri Bakanlık önünüze koymaya ve sizinle paylaşmaya açık. Bir milyonda ihtimal varsa bunun üzerine gitmek bizim boynumuzun borcu. Sendika konusu biraz erken. Her şeyin bir zamanı var. Bu aşamada sendika sırası daha gelmedi" diye konuştu.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,