Üye Girişi
Bakan Akar F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2) - Son Dakika

Bakan Akar F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2)

16.11.2021 19:34
Bakan Akar F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2)

Bakan Akar: F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2)'GEREKTİĞİ YER VE ZAMANDA KULLANACAĞIZ'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi.

Bakan Akar: F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2)

'GEREKTİĞİ YER VE ZAMANDA KULLANACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Akar, S-400 füzeleriyle ilgili Türkiye'nin tenkit edilmesinin doğru olmadığını belirterek, "S-400, savunma sistemi olduğu için bunun herhangi bir şekilde tenkit edilmesi ne ABD ne başkaları tarafından uygun değil. Ne için savunacağız, 84 milyonun güvenliği için. Şu anda S-400 nerede? Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz kullanmadık mı, savunma sistemi nerede kullanacağız? Bir takım çalışmalarımız var, gerektiği yer ve zamanda kullanacağız. Bazı şeyler gizli, açıklanamaz, milli sırlar. ABD ne yapıyor, her şeyi biyor musunuz, söylerler mi?  Devlet tamamıyla duruma hakimdir. Çalışmaları yaptılar, ilerlemeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TANK PALETİNİN MALİYETİ HAZİNEYE AİT, HUKUKU TANIYALIM'Bakan Akar, fabrikaların mülkiyetine yönelik, "Tank palet deniyor, doğrusu Tank Paleti Fabrikası. Buranın mülkiyeti Hazine'ye ait. Danıştay'a üç kez itiraz oldu, hukuku tanıyalım. Bunların hepsi bozuldu. Olayın normal olduğu şeklinde Yargıtay'ın kararları var. Fabrikamızda 6 fırtına obüsü imal edildi. Bunun dışında bakım onarım faaliyeti varsa devam ediyor" dedi.'MOTOR YOK, VERMİYORLAR'Milletvekillerinin, Altay tankının motoruna ilişkin soruları karşısında sesini yükselten Hulusi Akar, şunları söyledi: "Motoru vermiyorlar, vermiyorlar motoru. Niye bağırıyorsun var mı? Motor, motor, yok vermiyorlar. Bildiğiniz soruyu niye soruyorsunuz. Almanya'dan alınacaktı bu işten vazgeçti. Biz de bunun tedariki için çabalıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bildikleriniz, önerileriniz varsa söyleyin o yönde de çalışalım bu motoru temin için. Yurt içinde motorun imali için yapılması için çalışmalar da sürüyor. Çok yönlü bir çalışma var. 2020-2024 yılları arasında 14 milyon dolar yatırım söz konusu. Bu yatırımın da 3 milyon 240 bin doları gerçeklemiş durumda. Bu BMC'nin bize karşı taahhütleri. Bu manada oradaki faaliyetlerin yürütülmesi için biz bütün gayretimizle devlet, Bakanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bir an önce bu tank üretiminin yapılabilmesi, motoruyla diğer transmisyonuyla olabilmesi, bunları bizim imal etmemiz bu imal çalışmaları ayrı bir taraftan devam ederken diğer taraftan tedarik için olabilecek bütün olasılıkları değerlendirmek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu lütfen kayıtlarınıza alın. Bizim bu firmaya Eylül 2019'dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığında yaklaşık 40 milyon ABD Doları bir ödeme yapılmıştır. Savunma Sanayi Başkanlığımız dünyada ne kadar motor yapan varsa onlarla temasta. Gidip geliyorlar, çalışıyorlar ve bunun bir an önce tedariki için hem motor hem transmisyon bunlar ha dediğimizde olan şeyler değil. Maalesef bizim bilmemiz gereken bir husus var. Gerçekten adı konulmamış ambargolarla karşı karşıyayız. Bizim sadece bu askeri konularda değil diğer sivil üretim konuları da değil dost bildiğimiz bazı müttefiklerimizden dahil istenilen cevapları alamıyoruz. Bunlar herhangi  bir şekilde ambargo konulmadan 'daha sonra, daha sonra' diye uzatmalarla gidiyor. Bütün bunlara rağmen bu eksiklilerin önlenebilmesi giderilmesi için elimizden gelen gayret neyse bunları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz."'TSK ENVANTERİNDE KESİNLLİKLE VE ASLA KİMYASAL SİLAH YOK'Bakan Akar, TSK'nın kimyasal silah barındırdığı iddialarına yönelik "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz, kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli ne de imal. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerde yapıldığı nereden gelip nereye gittiğinin de takibi çok kolaydır. Uzmanlar tarafından bakıldığında TSK bünyesinde böyle bir işin olmadığı çok açık ve net. Fakat bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni, TSK'yı, Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf ve bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik bir şekilde 3 ayda bir, senede bir tekrarlanıyor. Bunların hiçbirinin aslı, esası yoktur" açıklamasında bulundu.'2022 İÇİN 51 BİN 603 VATANDAŞ BEDELLİ ASKERLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİ'Akar, 2022'de 51 bin 603 vatandaşın bedelli askerlik yapmak için müracaat ettiğini söyleyerek, "Bedelli askerlik sistemine 2 yıl çalıştık. İlgili kurumlarla, bakanlıklarla bunlar konuşuldu, üniversitelerle tartıştık. Onların ölçüleri oldu, katkıları oldu. Ülkemiz, halkımız için en optimal neyse. Buradaki en önemli konu öngörülebilirlik. 'Ne olacak bir daha ne zaman çıkacak. Bedelli olmak istiyoruz.' 30-35 yaşına kadar tecilliler var. E o yaştan sonra ne askerlik olur ne TSK'ya yarar sağlar. Bunların hepsi konuşuldu ve tartışıldı ve bir esasa bağlandı. Bir para konusu var mesela. Her seferinde10 bin 20 bin olmasın bunu sabitleyelim dedik. Sabiti şudur; en düşük maaş silahlı kuvvetlerde asteğmende. Asteğmen maaşının 6 katı. Bu fiyat otomatikman ona bağlandığı için asteğmen maaşı arttıkça otomatikman artıyor. Ne zaman para ödeniyorsa neyse o zamanki kur onun hesabı yapılıyor ve onun ödemesi yapılıyor. Sistem gayet güzel kendi içinde çalışıyor. Bu sistemi bozdurmamamız lazım. 'Parayı değiştirelim, süreyi değiştirelim' gibi bilgilerle sistemi bozmayalım. Sistemin bütünlüğü bozulunca ayar bozuluyor. Bu manada devam ediyoruz. 2022'de bedelli askerlik yapmak için 51 bin 603 vatandaşımız müracaat etmiştir. Onların işlemleri sürmektedir. Toplam yükümlü sayısı Ocak 2020'den 2021 Aralık'a kadar 112 bin 661 bedelli askerlik için gelen olmuş. Bunlardan toplam 4,3 milyar bir tahsilat yapılmış" ifadelerini kullandı.'TERÖR KORİDORUNU SEYİR Mİ ETSEYDİK'Bakan Akar, 'Niçin Suriye'deyiz?' eleştirilerine yönelik şunları söyledi: "Arap Baharı diye bir olay oldu ve bir iç savaş başladı, göç başladı. ve bundan sonra 2014 yılında bir DEAŞ meselesi çıktı. YPG-PKK'nın sınırlarımızda işgal ettiği yerler ortaya çıktı. Kilis'te insanlar yolda yolda yürüyemez camide namaz kılamaz hale geldi. Bu bir ordunun görevi değil mi? ABD girdi, Fransa girdi binlerce kilometre öteden geldiler. Burnumuzun dibinde hendekler yapılıyor, korunaklar depolar yapılıyor. bekleyelim mi onları? Terör koridorunu seyir mi etseydik? Uluslararası hukuka uygun, insan haklarına saygılı bu operasyonlar gerçekleşti. Yurt dışındaki mücadeleyi işgalcilik gibi görmek emperyal güçlerin dilini kullanmak demek. Emperyal güçler tek başına tezgah kurmuşlar 'bu devam etsin' diyorlar. Biz nasıl işgalci olabiliriz. 600-700 sene Türk idaresinden sonra çıkan devletlerden hiçbiri Türkçe konuşmuyor. Afrika'da herkes Portekizce, Fransızca konuşuyor, kim işgalci? Herkes bu konuda Türkiye'ye karşı bir saygı besliyor. Türk kavramı Afrika'da yüksek yerlerde. Biz işgalci değiliz, sömürgeci değiliz ancak vefasız da değiliz."'F-4 UÇAKLARIMIZ 2030 YILINA KADAR DEVAM EDECEK'Akar, F-4 savaş uçaklarının kullanımına ilişkin, "F-4 uçaklarımız 2030 yılına kadar devam edecek. Hala biz kullanıyoruz. F-16'da önerilen son proje nedeniyle daha uzun yıllar kullanılmaya aday" dedi.'DAYISI KUVVET KOMUTANI BİLE OLSA ŞÜPHELİ ÖLÜM KAPATILMAZ, MÜMKÜN DEĞİL'Bakan Akar şüpheli ölümlere yönelik eleştirilere ilişkin, "TSK'da bu emir komuta makamında olan en küçük makamdan başlayıp orada bir hadise oldu bir Mehmetçik vefat etti, dayısı kuvvet komutanı olsa kapatılmaz, mümkün değil. Sistem buna müsaade etmez. Savcılığa intikal eder ve gereği yapılır. Şüpheli ölüm yok. Bazı aileler var, çocuk intihar etmiş. Aile gelip yalvarıyor. Lütfen bunu açıklamayın duymasın kimse. Riskli bilgiler kayıtlar böyle geçiyor. Bunu biz ölüm diye veriyoruz. Nerede ne zaman akınızda hangi isim varsa bütün bilgi belgeleri Bakanlık önünüze koymaya ve sizinle paylaşmaya açık. Bir milyonda ihtimal varsa bunun üzerine gitmek bizim boynumuzun borcu. Sendika konusu biraz erken. Her şeyin bir zamanı var. Bu aşamada sendika sırası daha gelmedi" diye konuştu.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Tam Gemi Şok Denemeleri, Hulusi Akar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti 20:25 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar arttı! Ağır kayıplar veren Erivan yönetimi Rusya'dan yardım talep etti Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim 20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
19:53 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı 17:37 Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir

Son Dakika Haberleri
20:41 Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti
20:36 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı
20:05 Hull City'i satın almak için geri sayımı başlatan Acun Ilıcalı: Türkler arasında ilk 5'teyim
20:04 Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu
19:52 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru
19:49 3 aylık bebeğini döverek öldüren baba, acılı annenin yaptığı şikayet sonucu tutuklandı
19:31 Hakan Çalhanoğlu'dan eski takımını sinirlendirecek sözler! Milan taraftarı çılgına dönecek
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti         
20:42
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok         
20:26
Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu         
20:13
Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu Eski CHP milletvekili Gökmen Öğüt'ten tepki toplayan Türkiye'ye NATO müdahalesi yorumu         
20:04
Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti         
17:51
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 20:47:47. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Akar F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement