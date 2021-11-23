Son dakika... Bakan Koca'dan Pendik Devlet Hastanesinde doktora saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

"Pendik Devlet Hastanesinde yaşanan şiddet olayının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan saldırgan, görüntülerin tarafımızca başsavcılığa teslim edilmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik Devlet Hastanesinde bir doktorun saldırıya uğramasına ilişkin, "Kararlıyız. Hiçbir şiddet olayında faillerin peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

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