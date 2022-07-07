Son Dakika | Bakan Koca: "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız" - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Koca: "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız"

07.07.2022 08:52
Son Dakika | Bakan Koca: "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız"

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Koca: 'Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız' - Son Dakika

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