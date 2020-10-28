Bakan Koca: "İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. - Son Dakika

Bakan Koca: "İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu.

28.10.2020 20:16

Bakan Koca: "İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu.

Bakan Koca: " İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

"İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayısı 9 bine yakın. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66 bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Solunum cihazları için yüzde 33, sadece Covid'li hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum. Diğer hastalarında buradaki sayıya dahil olduğunu şu an ağır hastamızın, yüzde 29-30'lar civarında. Bu çerçeveden baktığımız zaman 500-550 ağır hastadan bahsediyoruz. Halbuki 9 bine yakın yoğun bakım hastamız var. Yani 3'te 1 boş."

"İstanbul'da bu sorunun olmadığını, ama olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz hassasiyeti özellikle anlatmaya vatandaşımızın kurallara uyumunu bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Çok tekrar olduğunu biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz."

Bakan Koca: İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu.
Bakan Koca: İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu.
Bakan Koca: İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu.
Bakan Koca: İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu.

İstanbul, Bakan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Koca: 'İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Son dönem 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. - Son Dakika

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