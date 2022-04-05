Son Dakika | Balıkesir'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika
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Son Dakika | Balıkesir'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

05.04.2022 17:33
Son Dakika | Balıkesir'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı

Son dakika haberi: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ve Bigadiç- Sındırgı kara yolunda karadan ve havadan helikopter ile trafik denetimi yaptı.

Vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak için yapılan uygulamada, havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan çalışmalarda 190 araç denetlendi.

Çalışmalar sonucu 3 araca bin 972 lira idari para cezası kesildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan motosiklet ve motorlu bisiklet nedeniyle ekiplerin yaptığı yol kontrol uygulamasına ise bin 168 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde 20 motor sürücüsüne 8 bin 75 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 7 araç trafikten men edilirken 1 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Öte yandan Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; sürücülerimizin trafikte huzur ve güven içerisinde seyir etmelerini sağlamak ve olabilecek trafik kazalarını en aza indirmek maksadıyla havadan ve karadan aralıksız olarak trafik denetimlerine devam edilecektir."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Balıkesir'de jandarma helikopter destekli trafik denetimi yaptı - Son Dakika


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