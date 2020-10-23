Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yüksel E. (47) idaresindeki 10 KD 644 plakalı otomobil, Balıkesir- Çanakkale kara yolu Havran ilçesi yakınında Hamdi Zeybek'in (78) kullandığı 10 N 3491 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Zeybek, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Zeybek'in cesedi, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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