Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı

- Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kayabaşı'nda yükselecek olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'nin temelini attı.

- Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Kayabaşı'nda yükselecek olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi'nin temelini attı.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen törenle bugün atıldı. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Başakşehir'in Çam ve Sakura Hastanesiyle sağlık alanında bir merkez haline geldiğini ve bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Hayvanlarımız için güzel mekanlar olacak ve buralarda tedavileri yapılabilecek"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hastanenin hayvanlar için önemli bir merkez olacağını belirterek "Daha önce bulunduğumuz bu bölgede Kayabaşı Hayvan Rehabilitasyon merkezimiz vardı. O bize yetersiz geldiği için aramızda bulunan hayvan sever arkadaşlarımız bize hatırlattılar. Yapılan planlamaların ardından güzel bir proje ortaya çıktı. Geçtiğimiz günler de Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesiyle insanlık adına büyük bir adım oldu ve Avrupa'nın en büyük hastanesi açıldı. Bu Başakşehir için büyük bir gurur kaynağı oldu. İnşallah bu günde çok güzel bir hayvan hastanesi temel atımı için bir araya geldik. Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevini sizlerle birlikte inşa edeceğiz ve bu eseri Başakşehir'imize kazandıracağız hem insanlık için hem de hayvanlarımız için güzel mekanlar olacak ve buralarda tedavileri yapılabilecek" dedi.

"Biz bu konuda Peygamber Efendimizi örnek alıyoruz"

Sözlerine devam eden Kartoğlu, "Biz bu konuda Peygamber Efendimizi örnek alıyoruz. O kedileri bir ev halkı olarak sayıyordu. Yolda develeriyle giderken yüklerini indirmeden namaza başlamadığını biliyoruz. Bu günü özel kıldık 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Birazdan temelini atacağımız alan yaklaşık 5 bin 300 metrekare dev bir alana sahip içerisinde bir çok özelliği var sadece kapalı alanlarda değil açık alanlar da çok özel mekanlar oluşturuldu. Bu tesis tamamlandığında Başakşehir hayvanlarımız içinde bir hizmet merkezi olacak. Çam ve Sakura Hastanesi nasıl insanlar için bir merkezse inşallah burası da hayvanlarla ilgili bir merkez olacak. İlçemizde 33 noktada hayvan besleme noktamız var. Bu besleme üniteleri aynı zamanda hayvanların kendisinin de içerisinde rahatlıkla konuşlanabileceği güzel merkezler" diye konuştu. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Hayvan Hastanesinin temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı
Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenildi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var         
20:13
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 21:18:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei