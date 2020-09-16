DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, psikolojik tedavi görecek

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kızıyla denize girerken plajda "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp ağlayan Dilek Muratoğlu'nun (31) hastanede yapılan kontrolünde, koronavirüs pozitif olduğu anlaşıldı. Muratoğlu, hem koronavirüs tedavisi hem de psikolojik tedavi için hastaneye yatırıldı.

Antalya 'da oturan Dilek Muratoğlu, dün öğle saatlerinde 5 yaşındaki kızıyla Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kızı denize girerken plajda oturan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum" diye bağırdı. Muratoğlu, çevresinde denize girenlerin "Sıkıntın nedir" sorusuna, koronavirüs olduğunu ve ölmek istemediği karşılığını verdi. Sahilde güneşlenenler kadının zaman zaman yere tükürmesinden rahatsızlık hissedip yanından uzaklaştı. Sahildekilerin ihbarı üzerine polis çağrıldı, cankurtarana bilgi verildi.KIZINA SARILARAK AĞLADICankurtaranlar, kadın ile kızının çevresinde 3 metre boşluk kalacak şekilde iple güvenli alan oluşturdu. Sahile gelen polis kimlik kontrolü yapınca kadının evinde izole halde kalması gerektiği belirlendi. Zaman zaman ağlayıp, çocuğuna sarılan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" dedi. Sahildeki tatilcilerden bazıları plajdan uzaklaşırken bazıları da aldırış etmeden güneşlenip, yüzmeye devam etti. Sahildeki çoğu kişi de telefonuyla kadını görüntülemeye çalıştı.SAĞLIK PERSONELİ ELİNİ TUTARAK TESELLİ ETTİSağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken sahilde görevli belediye personeli de kadının yakın çevresini dezenfekte etti. Koruyucu elbise, eldiven ve maskesini takıp sahilde kadınla görüşen sağlık personeli, gözyaşı döken Mutatoğlu'nu teselli etti. Kadının "Ölmek istemiyorum" sözü üzerine sağlık personeli, Muratoğlu'dan elini tutmasını istedi. Sağlık personeli gözü yaşlı kadının elini tutarak ona destek verdi. Muratoğlu ve kızının elini bırakmayan sağlık çalışanı, anne ve kızı teselli ederek ambulansa götürdü.'ÖLMEK İSTEMİYORUM'Sağlık personelinin elini bir an olsun bırakmayan Muratoğlu, "Ölmek istemiyorum. İnsanlar ölmesin. Güzel günler istiyorum. İnsanları kurtarın ne olur" diye seslendi. Kadının yanında sahile getirdiği iki valiz ise dezenfekte edildikten sonra polis tarafından kaldırıldı. Dilek Muratoğlu, ambulansa bindirilerek kontrol için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Hastanede Muratoğlu'na yapılan koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı, bu nedenle tedaviye alındığı öğrenildi. Muratoğlu, bu süreçte psikolojik tedavi de görecek.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerinde tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun, son 24 saat içerisinde stabil düzeyde devam ettiği açıklandı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Başkan Böcek'in, son 24 saat içerisinde durumunda değişiklik olmadığı, stabil düzeyde devam ettiği açıklandı.Başkan Böcek'in durumuna ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)Aslı DURAN/ANTALYA,

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Belediye yol kenarına bıraktığı köpekleri aldı

BARTIN'da sokak köpeklerini yol kenarına bıraktığı tespit edilen Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi'nin görevlileri köpekleri jandarma gözetiminde geri topladı. Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Araştırmamızı yapıyoruz" dedi. Bartın Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, pazar günü gece yol kenarına resmi plakalı bir kamyonetle 20 köpeğin bırakıldığını görmesinin ardından jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ile Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2 gün boyunca yol güzergahındaki bütün güvenlik kameralarını tarayarak, köpekleri bırakan resmi plakalı aracın Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Belde Belediyesi'ne ait olduğunu tespit etti. 20 köpekten 3'ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle bayıltıldığının belirlenmesi üzerine veteriner kliniğe götürüldü. Belediye ekipleri, jandarmanın haber vermesi üzerine köpekleri gece ve sabah saatlerinde geri topladı. Ayrıca klinikte olan köpekler de alındı. Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saltukova Belediyesi hakkında Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulayacağı öğrenildi. BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: KONUYU ARAŞTIRIYORUM Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, konudan gece geç saatlerde haberi olduğunu söyledi. Konuyu araştırdığını ifade eden Genç, "Konuyla ilgili dün gece geç saatlerde bilgim oldu. Net elimizde bilgi yok. Aracımız o köyden geçtiği yönünde söylemler var. Bizde araştırmamızı yapıyoruz. Böyle bir şeyden haberimiz yok. Aracımızın o yönden geçtiğini söylüyorlar ama bununla ilgili kesin bir şey yok. Bizde araştırmamızı yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Saltukova beldesinden detay -Belediye Başkanı Alim Genç ile röp.

-Köpeklerin toplanması cep telefonu kamerası

Haber-Kamera: Ayhan ACAR-Gürkay GÜNDOĞAN/BARTIN,

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Eskişehir'de 24 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de polisin ihtarda bulunduğu otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilden atılan çantada 24, 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, kent girişinde polis tarafından durdurulmak istendi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilden yola çanta atıldı. Bir ekip otosuna da çarpan otomobil, kısa süreli kovalamacı sonunda durduruldu. Otomobildeki Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Otomobilden atılan çantada ise preslenmiş haldeki 119 bez torba içinde 24,4 kilo esrar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.