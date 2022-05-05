Son dakika! Başkentte jandarma değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri ele geçirdi - Son Dakika

Başkentte jandarma toplamda değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden E.S. adlı şahsı yapılan operasyonla gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, şahsın üzerinde yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 85 bin TL olan, 46 adet sikke, 32 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, yakalanan E.S. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA