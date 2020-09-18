Son dakika! 'Bayilerin koronavirüs bahanesiyle periyodik zamları, araç fiyatlarını yükseltti' - Son Dakika

Son dakika! 'Bayilerin koronavirüs bahanesiyle periyodik zamları, araç fiyatlarını yükseltti'

Son dakika gündem haberi... BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, koronavirüs sürecinde araç fiyatlarının arttığını belirterek, "Son 6-7 aydır koronavirüs, altın ve döviz bahane edilerek fiyatların artması araçları yatırım aracı haline getirdi" dedi.

Son dakika! 'Bayilerin koronavirüs bahanesiyle periyodik zamları, araç fiyatlarını yükseltti', System.String[]

BURSA Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, koronavirüs sürecinde araç fiyatlarının arttığını belirterek, "Son 6-7 aydır koronavirüs, altın ve döviz bahane edilerek fiyatların artması araçları yatırım aracı haline getirdi" dedi. Yanık ayrıca, sıfır araç satışı yapan bayilerin koronavirüs bahanesiyle periyodik yaptığı zamlardan ötürü, sıfır araç fiyatlarının yükseldiğini belirtti.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, artan araç fiyatlarını değerlendirdi. Koronavirüs sürecinde araç fiyatlarının aşırı arttığını belirten Yanık, araçların artık yatırım aracı haline geldiğini söyledi. Araç alım satımında bir yılda milyar dolarlar döndüğünü vurgulayan Yanık, "Sıfır araç satışı yapan bayiler, koronavirüsü bahane ederek, 12'nci aydan bu yana periyodik zamlar yaparak, sıfır araç fiyatlarının yükselmesine vesile oldular" dedi.

'GALERİCİLERİN DE ARAÇ ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ'Vatandaşın araç alma konusunda mağdur olduğunu belirten Hakan Yanık, "Vatandaş araba alamaz hale gelirken galerici esnafı da fiyatların yükselmesinden dolayı sermayemizde yüzde 30-40 bir düşüş yaşadık. Örnek verecek olursak, geçtiğimiz yıl 1 milyon liraya 10 araba alıyorsak, şimdi 6 araba alabiliyoruz. 4 arabamız fiyatların yükselişine gitti. Devlet bunun önüne geçmek için girişimlerde bulunuyor ama biz piyasanın düzelmesi için rantçıların, stokçuların hadlerini bildirmek için bürokrasiyle birlikte bu işin içinde olan insanlarla bir istişare yapılırsa bir sonuca varılır. Ama fiyatların düşeceğine inanmıyorum. En azından fiyatları sabitleyebiliriz ya da daha da artmasını engelleyebiliriz. Piyasa araştırması yaparken masa başında alınan rakamsal verilerle piyasada sonuç elde edilmez" diye konuştu.'ARAÇLAR YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ'Araçların yatırım aracı haline geldiğini söyleyen Yanık, "Otomobil son 10-15 yıldır yatırım aracı değildi. Ama son 6-7 aydır koronavirüs bahane edilerek, altın, dolar, euro bahane edilerek ve fiyatların artması bahane edilerek yatırım aracı haline geldi. Bugün 1.6 segmentin üzerinde düzgün bir araba alayım desen milyona yakın para ortaya çıkıyor. Ne oldu, bir senede ne değişti? Sektörün, önceden önünü görüyorduk, göremez hale geldik" şeklinde konuştu.'FİYATLARIN YÜKSELMESİ BİZİM İŞİMİZE GELMEZ'Araç alım satımlarından büyük kar elde etmediklerini belirten Yanık, "150 bin liraya araba satıyoruz, aynı arabayı gidip 160 bin liraya geri alıyoruz. Fiyatların yükselmesi bizim işimize gelmez. Malımız birilerine göre değer kazanıyor ama o malı satıp yerine yenisini koymadıktan sonra o mal değer kazansa ne olur. Galerici esnafı her sattığı arabada zararda" dedi.'YÖNETMELİĞE UYMAYAN BİRÇOK ESNAF İŞ YERİNİ KAPATACAK'

Yönetmeliği revize edilmesi gerektiğini savunan Yanık, "Araç alım satım işi tekelleşmeye doğru gidiyor. Eğer bu yönetmelik revize edilmezse, 100-150 bin dükkan sahibi kapatacak ve devlet vergi kaybına uğrayacak. Yönetmeliği biraz daha gevşetelim ki esnaf kepenk indirmesin" diye konuştu.


Koronavirüs, Yatırım, Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Bayilerin koronavirüs bahanesiyle periyodik zamları, araç fiyatlarını yükseltti' - Son Dakika

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