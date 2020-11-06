Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı - Son Dakika

Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı

06.11.2020 17:58
Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı, System.String[]

Son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Başkanlık Divanında yeni görev dağılımı yapıldı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Başkanlık Divanında yeni görev dağılımı yapıldı.

Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantıda, başkanlık divanı üyeleri arasında görev dağılımı gerçekleştirildi.

Başkanlık divanında görev bölümü şu isimlerden oluştu:

Genel Sekreter - Üzeyir Tunç

Seçim ve Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, İletişim ve Medya İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Eğitim ve Arge İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sultan Selim Şimşek

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Tüfekci, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Aslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Mahmut Yardımoğlu, Sosyal Politikalardan ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Kadın, Aile, Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan

Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı, Teşkilat ve STK'lardan sorumlu Divan Üyesi Mahir Alay, Propaganda ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Muhittin Açıcı, Şehir ve Çevre İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Alaattin Çakır, Kardeş ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Divan Üyesi Ünsal Karabulut, Sağlıktan Sorumlu Divan Üyesi Hüseyin Uysal . - ANKARA

Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı
Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı

Büyük Birlik Partisi, Başkanlık Sistemi, Mustafa Destici, Sekreter, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Real Madrid, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü
Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı         
17:59
Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:37
Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi         
17:18
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:56
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü Güne yükselişle başlayan dolar, 8,56 ile yeni zirveyi gördü         
16:35
Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi         
15:44
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi         
14:53
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:20:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... BBP'de başkanlık divanında görev bölümü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei