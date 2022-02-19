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Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

19.02.2022 00:43

Son dakika haberleri... Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da beyin kanaması geçiren 51 yaşındaki hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Asarcık ilçesinde beynin sol tarafında kanama meydana gelen Makgül A. için Samsun merkezden ambulans helikopter havalandı. Hastaya ilk olarak Asarcık Devlet Hastanesi'nden gönderilen kara ambulansı ile müdahale edildi. Akabinde ambulans helikoptere alınan hasta kısa bir süre içinde Asarcık'tan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakil edildi.

Hastanın tedavisi devam ediyor.

Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

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Beyin kanaması, Ambulans, Asarcık, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika
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