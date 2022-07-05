Son dakika! Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

05.07.2022 10:53
Son dakika! Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan denetim yapılıyor.

Bu kapsamda 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen dron denetimleri sırasında Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi havadan helikopter desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırma sırasında ormanlık alanın kenarında şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı.

Yangını çıkardığından şüphelenilen B.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Araştırma sonucu B.N'nin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

Emniyette daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Araştırma, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Beykoz'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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