Son dakika... Beyşehir Gölü'nde güneşin batışı drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika... Beyşehir Gölü'nde güneşin batışı drone ile havadan görüntülendi
22.12.2020 11:19
Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü üzerinde güneşin batışı drone ile havadan görüntülendi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü üzerinde güneşin batışı drone ile havadan görüntülendi.
Dünyada grup vaktinin en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda güneşin batışı, Konya Ovası'na hayat veren tarihi Taşköprü ve Beyşehir Soğla Apa (BSA) kanalı ile birlikte havadan görüntülendi.
Güneşin battığı anlarda kızıl renge dönüşen bulutların, göl ve BSA kanalı üzerindeki su yüzeyine yansımaları eşsiz güzellikler sergiledi.
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