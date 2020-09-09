Son dakika! Beyşehir Gölü'nde yasa dışı sülük avcılığına 8 bin lira ceza - Son Dakika

Konya ve Isparta illeri sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsat tezkeresiz sülük avladığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplamda 8 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde yürütülen ticari amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde tatlı su levreği (sudak) balığı avında yasa dışı olarak kullanılan, küçük göz aralığına sahip gölün farklı noktalarında yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda sahipsiz misina ağları ele geçirildi. Ekipler, balıkçı ağlarını toplayarak karaya çıkardı. Denetimler sırasında, ekipler Hüyük'e bağlı Tolca Mahallesi ile Şarkkikaraağaç'ın Kıyakdede köyleri arasındaki göl kıyısında yer alan sazlık alanda ruhsat tezkeresi olmadan sülük avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiyi kavanozlar içerisindeki sülüklerle birlikte suçüstü yakaladı. 2 kişiye toplamda 8 bin liralık idari para cezası kesildiği öğrenildi. - KONYA