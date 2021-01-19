Son dakika... Bıçak atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü - Son Dakika

Son dakika... Bıçak atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü
19.01.2021 21:12
Son dakika haber: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bıçak atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki kereste imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bıçak atölyesinde başlayan ve bitişiğindeki kereste imalathanesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yatağan Mahallesi'ndeki bıçak atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bitişiğindeki kereste imalathanesine de sıçrayan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 16 araç ve 32 personelin müdahale ettiği yangın üç saatte söndürüldü.
Yangında can kaybı olmazken bıçak atölyesi ve kereste imalathanesi kullanılamaz hale geldi.
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