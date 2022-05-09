Son dakika! Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı - Son Dakika
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Son dakika! Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı

09.05.2022 22:42
Son dakika! Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı

Son dakika gelişmesine göre ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.

Burada yaptığı konuşmada Biden, "ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Yasa 1941'de kullanılmıştı

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak yasayı imzaladı - Son Dakika


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