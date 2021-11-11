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Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor - Son Dakika

Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor

11.11.2021 09:35

Son dakika: ABD'de enflasyonun 6.2 ile 31 yılın zirvesine çıkmasıyla yükselişini hızlandıran dolar ve altın, yeni güne rekor yükselişle başladı. Dolar 9,93'le, gram altın ise 592 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor - Son Dakika
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