Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor
11.11.2021 09:35
Son dakika: ABD'de enflasyonun 6.2 ile 31 yılın zirvesine çıkmasıyla yükselişini hızlandıran dolar ve altın, yeni güne rekor yükselişle başladı. Dolar 9,93'le, gram altın ise 592 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.11.2021 09:40:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor - Son Dakika