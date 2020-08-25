Dijital Para Alım-Satım platformu Bitexen, yatırımcılara sunduğu hizmet ağını 8 yeni Coin ile genişletti. Bu gelişme ile birlikte Bitexen platformundaki dijital para sayısını 81'e yükseltirken, 3240 işlem çifti ile hizmet veriyor.

Bitexen'den yapılan açıklamada, "İlk milli dijital parası EXEN Coin ve yeni adımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Dijital Para Alım-Satım Platformu Bitexen, sahip olduğu ürün çeşitliliğine yeni kripto paralar ekleyerek mevcut ürün sayısını 81'e çıkardı. Bitexen bu gelişme ile en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanıyla Türkiye'deki liderliğini sürdürmeye devam ediyor" denildi.

Açıklamaya göre dijital para alım-satım platformunda işlem görmeye başlayan yeni Coin'ler;Swipe (SXP), ARPA, Voyager (BQX), Solana (SOL), WazirX (WRX), HIVE, IRISnet (IRIS),iExec (RLC) olarak sıralanıyor.Bitexen Dijital Para Alım-Satım Platformu, mevcut ürün gamında kendi milli parası EXEN Coin ile birlikte toplamda 81 farklı dijital para ve 3240 işlem çifti hizmeti veriyor.Bitexen'in platformuna eklediği o dijital paralar: Swipe (SXP); kullanıcılara çoklu cüzdan desteği ve Visa banka kartı (Swipe cüzdan) sunan bir kripto para birimidir. Swipe SXP Token, kullanıcıların Swipe Cüzdan uygulaması ile dijital paraları alıp satmasına imkan tanıyan ve kullanıcıların Swipe kart ile VISA altyapısı ile ödemeler gerçekleştirmesini sağlayan para birimi olarak biliniyor.Arpa (ARPA); Ethereum ağında çalışan, blockchain tabanlı, dApps oluşturularak gizliliği koruyan bir hesaplama ağıdır. Arpa Coin, Ethereum ağında çalışan, blokzincir tabanlı, dApps oluşturulabilen ve gizliliği ön plana çıkaran proje olarak tanımlanıyor.Voyager (BQX); kripto komisyon servislerinin ve kullanıcılarının fiat ile kripto parayı direkt almalarını sağlar. Voyager (BQX) kullanıcılara sunduğu platform ile 30'dan fazla kripto para biriminin USD ile işlem yapabilme imkanı sunuyor.Solana (SOL); merkeziyetsiz güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sağlamak amacı olan tek zincirli, yetki verilmiş bir Kanıt Protokolüdür. Solana, merkeziyetsiz ve güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilir blokzincir çözümleri sunan bir projedir. Kurucuları arasında Qualcomm Intel ve Dropbox mühendisleri bulunuyor.IRISnet (IRIS); yeni nesil DApp'lerin temelidir ve merkeziyetsiz uygulamaların yazılımını kolaylaştıran bir teknoloji temeli oluşturmayı amaçlar ve zincirler arası işlemleri kolaylaştıran protokoldür.iExec (RLC); Merkeziyetsiz Bulut Bilişim hizmeti projesi anlamına gelmektedir ve en asgari özelliklere sahip cihazlardan terabayt büyüklüğünde datalara kolayca erişim sağlıyor.Wazirx (WRX); Hindistan 'ın en büyük kripto borsasına ait Token'dir. Hindistan için yüksek güvenlikli bir ticaret platformu sağlamayı hedefler.

Hive (HIVE); kişilerin sosyal medya benzeri bir sistem üzerinde yaptıkları etkileşimleri ödüllendirmeyi hedefleyen bir projenin kripto parası olarak biliniyor.