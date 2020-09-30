Son Dakika: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 32,12 29,20 10,00 Çimsa 14,70 13,40 9,70 Netaş Telekomünikasyon 19,40 18,02 7,66 Arçelik 24,80 23,14 7,17 Brisa 12,48 11,70 6,67 Good-Year 5,40 5,12 5,47 İş Yatırım Menkul Değerler 9,36 8,91 5,05 Kerevitaş Gıda 5,98 5,71 4,73 Eczacıbaşı İlaç 7,00 6,69 4,63 Türk Traktör 100,00 95,60 4,60 Şekerbank 1,60 1,53 4,58 Odaş Elektrik 2,84 2,72 4,41 Karsan Otomotiv 3,11 2,98 4,36 Aksa Enerji 6,26 6,00 4,33 MLP Sağlık 17,27 16,63 3,85 ASELSAN 19,32 18,61 3,82 Vestel 17,37 16,74 3,76 Sabancı Holding 8,32 8,02 3,74 Bagfaş 16,92 16,34 3,55 İş Finansal Kiralama 3,89 3,76 3,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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