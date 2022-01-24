Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! - Son Dakika

Yerli kripto para borsası BTC Turk'e dün akşamdan beri erişilemiyordu. Kullanıcılar, web site ve mobil uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu nedeniyle tedirgin olurken, şirketten yapılan açıklama sorunun düzeldiği belirtildi.

"SORUN MİCROSOFT KAYNAKLI"

Platformdan yapılan açıklamada ise sorunun Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle yaşandığı ifade edildi. İlk duyuruda "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

"EN KISA SÜREDE ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İkinci paylaşımda ise, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle Btc Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." açıklamasında bulunuldu.

"SORUN BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLECEK"

Şirketten bu sabah yapılan açıklamada ise sorunun birkaç saat içinde çözüleceği belirtilerek, "Değerli kullanıcılarımız, teknik ekibimiz, Btc Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin birkaç saat içinde sona ereceğini öngörmektedir. Kullanıcılarımız hesaplarına öncelikle geçici olarak 'Emir İptal' modunda ulaşabilecek ve tüm varlıklarını görüntüleyebileceklerdir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

"ERİŞİM KESİNTİLERİ SONA ERMİŞTİR"

Erişim sıkıntısının sona erdiği belirtilen son açıklamada ise "Değerli kullanıcılarımız, BTC Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintileri sona ermiştir. Hesap bilgileriniz ile giriş yaparak tüm Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini görebilirsiniz. Diğer tüm işlemler sırasıyla aktif hale getirilecek ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.