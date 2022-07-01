Son dakika haber... Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti

01.07.2022 14:12

Bir son dakika haberine göre Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar ettiANKARA'da Tunç Erdem (41), boşanmak için dava açan eşi Tülay Erdem'i (38) tabancayla öldürüp, kayınbiraderi İbrahim Gökekin'i (34) de yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti

ANKARA'da Tunç Erdem (41), boşanmak için dava açan eşi Tülay Erdem'i (38) tabancayla öldürüp, kayınbiraderi İbrahim Gökekin'i (34) de yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Tülay Erdem, 2019 yılında evlenip, Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı. Erdem, Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönerek, boşanma davası açtı. Bugün görülecek duruşma için Ankara'ya gelen Tunç Erdem, eşinin ailesiyle yaşadığı, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki evine uğradı. Apartmanın garaj girişinde bekleyen Erdem, dışarı çıkan eşi ve onun kardeşi İbrahim Gökekin ile tartışmaya başladı. Erdem, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp, eşine ve kayınbiraderine ateş etti. İki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, Erdem ise otomobiline binerek uzaklaştı. Tunç Erdem, yaklaşık 1 kilometre sonra seyir halindeyken aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Tunç Erdem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tülay Erdem ile kardeşi İbrahim Gökekin ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tülay Erdem, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Gökekin'in ise tedavisi devam ediyor.

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Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ İLE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Boşanma davası açan eşini öldürüp, kayınbiraderini yaralayarak intihar etti - Son Dakika

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