Son dakika... Botsvana'da yüzlerce filin ölüm nedeni kirli sular - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da bu yıl 300'den fazla filin ölümünden su kaynaklarında organik kirlenme sonucu ortaya çıkan siyanobakterilerin sorumlu olduğu belirtildi.

Botsvana Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Departmanı Direktörü Cyril Taolo, basın toplantısında, son testlerin siyanobakteriyel nörotoksinlerin fillerin ölüm nedeni olabileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bu bakterilerin Seronga bölgesindeki su kaynaklarında bulunduğunu kaydeden Taolo, çevredeki diğer canlı türlerinin toksik sudan etkilenmediğini dile getirdi.

Taolo, toksinlerin diğer canlılarda niçin ölüme yol açmadığını henüz açıklayamadıklarını ifade etti.

Aniden ölen fillerin sayısının yaklaşık 330 olduğunu aktaran Taolo, ölümlerin hepsinin mevsimsel su göletlerinin etrafında yaşandığına dikkati çekti.

Dünyanın en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapan ülkede yaklaşık 130 bin fil olduğu biliniyor.