Son dakika! Burdur'da ev ve ahırda çıkan yangında 11 hayvan telef oldu - Son Dakika

Burdur'da merkeze bağlı Taşkapı köyünde ev ve ahırda çıkan yangında 11 hayvan telef oldu.

Yılmaz Çevik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğindeki ahır ve ağıla da sıçradı. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen ev sahipleri Yılmaz ve Medine Çevik kontrol amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ahır ve ağıldaki bir inek ile 10 keçi telef oldu.

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü köydeki yangına müdahale eden itfaiye erinin bıyıklarının buz tutması dikkati çekti.