Son dakika: Bursa'da aranan şahıs, Kozaklı'da otelde yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Bursa adli makamlarınca aranan M.T. ilçede bulunan bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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