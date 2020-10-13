Son dakika: Bursa'da aranan şahıs, Kozaklı'da otelde yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Bursa'da aranan şahıs, Kozaklı'da otelde yakalandı
13.10.2020 11:08
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa adli makamlarınca aranan şüpheli şahıs, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir otelde polis ekiplerince yakalandı.
Bursa adli makamlarınca aranan şüpheli şahıs, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir otelde polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Bursa adli makamlarınca aranan M.T. ilçede bulunan bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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