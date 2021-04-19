Son dakika... Çanakkale'de il genelindeki koronavirüs tedbirleri değerlendirildi - Son Dakika

Çanakkale'de, Kısmı Kapanma Genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vakaların azaltılması için alınacak tedbirler, aşılama faaliyetleri ve dinamik denetim süreçler değerlendirildiği toplantı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve kurumun diğer yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, ildeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

İlde artış gösteren vaka sayılarından dolayı halkın, temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz bir şekilde uymasının gerektiğini belirten Vali Aktaş, "Vatandaşlarımız, koronavirüs tedbirlerine uyarak özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmaya özen göstermeliler." dedi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.