Çankaya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri yapıldı.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, beraberindeki heyetle ilçedeki alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra park, pazar yeri ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerleri denetledi.

Kaymakam Buhara, esnaf ve vatandaşları temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.