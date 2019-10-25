Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Cedi Osman'dan tarihi imza! 31 milyon dolara
Son Dakika Spor Son Dakika | Cedi Osman'dan tarihi imza! 31 milyon dolara

Son Dakika | Cedi Osman'dan tarihi imza! 31 milyon dolara

35 dakika önce

Cleveland Cavaliers, sözleşme uzatma konusunda Cedi Osman ile anlaşma sağladı.

Son Dakika | Cedi Osman'dan tarihi imza! 31 milyon dolara, System.String[]

Cleveland Cavaliers, sözleşme uzatma konusunda Cedi Osman ile anlaşma sağladı. İmzanın mali detayları da netleşti.


Marc Stein'in haberine göre; bir süredir yeni kontrat için görüşen Cleveland Cavaliers ile Cedi Osman sonunda 4 yıllık bir kontratta anlaşmaya vardı. Habere göre; iki taraf 4 yıl için 31 milyon dolara el sıkıştı.


Gelecek yaz kontratının bitmesiyle devreye girecek bu sözleşmeyle birlikte Cedi, yılda 7.7 milyon dolar kazanacak.


24 yaşındaki milli oyuncu, 2015 Dratında 31. sırada seçildikten sonra 2017'de NBA'in yolunu tuttu. Cavs'ta 3. sezonuna başlayan Cedi, geçen sezon 76 maçta 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama tutturmuştu.

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:09 
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