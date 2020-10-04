Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı Açıklaması
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayvanların sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ettiğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayvanların sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ettiğini bildirdi.
Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Aynı dünyayı paylaştığımız, 1 kap su 1 kap mama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 18:49 - Kaynak: AA
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