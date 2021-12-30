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Son dakika... Çin savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi - Son Dakika

Son dakika... Çin savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi

30.12.2021 12:01
Son dakika... Çin savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi

Son dakika haberler... Bu yıl Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait savaş uçaklarının Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye 950 kez izinsiz girdiği bildirildi.

Bu yıl Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait savaş uçaklarının Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye 950 kez izinsiz girdiği bildirildi.

ANI'de yer alan habere göre, bu yıl Çin'e ait askeri uçaklar, 2020'ye kıyasla yüzde 60'lık bir artışla, Tayvan tarafından ilan edilen hava savunma alanına izinsiz şekilde 950 kez giriş yaptı.

2022'de bölgedeki siyasi gerilimin artması halinde Çin'in bölgeyi ihlallerinde artış bekleniyor.

Ulusal Politika Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Kuo Yu-jen, Bloomberg'de yer alan demecinde, "Çin gelecek yıl Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) daha göz korkutucu operasyonlarla daha fazla askeri savaş uçağı gönderecek." uyarısında bulundu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Tayvan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Çin savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Çin savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına bu yıl 950 kez izinsiz girdi - Son Dakika
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