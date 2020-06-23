Son Dakika: ÇOMÜ'de uluslararası öğrenci başvuruları başladı - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), 2021-2021 eğitim-öğretim yılı uluslararası öğrenci başvuruları başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl uluslararası öğrencilere 1179 kontenjan tahsis edildi.

Başvurular 3 Ağustos'a kadar iso.comu.edu.tr adresinden on-line olarak ücretsiz bir şekilde yapılabilecek.

Yerleştirme sonuçları da 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 7-11 Eylül tarihlerinde ise yerleşme hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri yapılacak.

Adaylar başvuru koşullarına ve başvuru kabul ve kayıt takvimine student.comu.edu.tr adresinden ulaşabilecek.

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, şu bilgileri paylaştı:

"Eğitimde uluslararasılaşmaya büyük önem veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi son yıllarda yabancı uyruklu öğrenci sayısında büyük bir aşama kaydetti ve uluslararası öğrencilerin Türkiye'de en çok tercih ettiği üniversitelerden biri haline geldi. 2019-2020 öğretim yılında 426 yeni kayıt ile 65 farklı ülkeden 1772 uluslararası öğrencinin okuduğu üniversitemiz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın ÇOMÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda 2020-2021 öğretim yılında uluslararası öğrenciler için 1179 yeni kontenjan tahsis etti."