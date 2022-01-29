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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor

29.01.2022 15:51

Son dakika! Giresun'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği akşam İngiliz büyükelçi ile balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Erdoğan, "Birileri kafayı bulmaya gidiyor. Kar, bora, fırtına esiyor; hiç umurlarında değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni (Giresun Belediyesi Önü) kapsamında açıklamalarda bulundu.

"HİÇ UMURLARINDA BİLE DEĞİL"

Erdoğan'ın gündeminde geçtiğimiz hafta İstanbul'un kar fırtınasına teslim olduğu akşam İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Sel felaketi oldu bakan arkadaşlarım ben hep beraber Doğankent'te Dereli'deydik. Balıkçıya gitmedik, vatandaşlarımızın yanına gittik. Onlarla beraber olduk. Onların dertleriyle dertlendik. Ama birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor. Öbür tarafta kar bora fırtına esiyor. Hiç umurlarında değil. Bu belediye başkanlığını ben de yaptım. Hem de İstanbul'da. Kar boran, fırtına olacak deprem olacak sel olacak yok Bodrum'a git yok şuraya buraya git, bizim kitabımızda o yok... Bizim kitabımızda halkınla beraber olacaksın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"3 yıldır gelemediğimiz Giresun'u özlemişiz. Giresun da bizi özlemiş. Karadeniz'in her köşesi gibi Giresun'a olan sevdamız baki kalacaktır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi eksiltmesin. 3 yıl önce geldiğimde verdiğim sözü tutarak AK Parti'yi birinci çıkarmak suretiyle belediyedeki hizmet bayrağını tekrar bize verdiğiniz için şükranlarımı sunmak istiyorum.

"LAF DEĞİL İŞ ÜRETİRİZ"

Giresun'un tamamında tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Az önce Dereli'deydim... 7 ilçemizdecan ve mal kayıpları yaşamıştık. En çok hasar Dereli'de olmuştu. Dereli'de konut-işyeri ve altyapısıyla yeni baştan inşa ettik. Bu ilçemizi 1 yılda tekrar ayağa kaldırdık. Biz söz verirsek yaparız. Laf değil iş üretiriz iş... Bugün de konut hastane altyapı projelerinin açılışını yapmak için Dereli'den başladık. Dereli'li kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Doğankent'te de selin yıktığı konut ve iş yerlerini yeniden inşa ettik. Dereli'de yapılan işler devletin ve hükümetin vatandaşına sahip çıkma gücünü imkanlarını kararlılığını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.

"GÖREVİN BUNU GEREKTİRİYOR"

Deprem felaketlerinde yangın felaketlerinde bakan arkadaşlarım hep olay yerindeydi. Cumhurbaşkanı olarak ben de oradaydım. Çünkü sen onları kendi başına bırakamazsın. Çünkü görevin bunu gerektiriyor. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstelendiğimizde Türkiye'yi 4 temel taş üzerinde yöneteceğimizi söylemiştik. Bunlar yetmez dedik, ulaşım, tarım, dış politika üzerinde yükselen bir Türkiye inşa ettik."

Ayrıntılar geliyor...

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istanbul büyükşehir belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor - Son Dakika
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