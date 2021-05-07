Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldıran İsrail'i kınadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldıran İsrail'i kınadı
07.05.2021 21:48
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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