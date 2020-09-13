Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarıbeyli Mahallesi'nde Hasan A. yönetimindeki 15 DR 373 plakalı otomobil, Denizli yönüne giderken arızalandı.
Sürücü Hasan A, otomobilini yol kenarında park ederek tamirci beklemeye başladı.
Bu sırada aynı istikamette giden Kerim Türkileri yönetimindeki 20 L 9983 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Kerim Türkileri, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kerim Türkileri, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 18:13 - Kaynak: AA
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