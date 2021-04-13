Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Yukatel Denizlispor, 2-0 öne geçtiği Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilirken, camia da büyük bir moral bozukluğu yaşadı.

Skor avantajını koruyamayan ve evine puansız dönen yeşil-siyahlılar, bitime 8 maç kala ligin dibinden kurtulamadı. Sıralamada 17'nci Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde yer alan Denizlispor'da alınan mağlubiyet sonrası camiada moraller dip yaptı. Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Ege ekibinde teknik direktör Hakan Kutlu, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kutlu, maçta bir de penaltılarının verilmediğini ifade ederek hakeme tepki gösterdi. Çok sayıda eksik oyuncuyla mücadele ettiklerini vurgulayan Hakan Kutlu, "Bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Hem skor hem de oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. Skor 2-2 olduktan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Yüzde 100 olan penaltı pozisyonumuz verilmedi. Bu pozisyonlar neye göre değerlendiriliyor, ben anlam veremiyorum. Kimse o pozisyonun penaltı olmadığına beni inandıramaz" dedi. Son 8 maçta zoru başarmaya çalışacak Denizlispor cumartesi günü evinde BŞB Erzurumspor'la karşılaşacak.

- Denizli