Devrek'te cadde ve sokaklarda maskesiz dolaşan vatandaşlarla polis göz açtırıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Covit-19 vakalarının artması nedeniyle ilçe genelinde emniyet güçleri maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası keserken, maskesiz dolaşmamaları hakkında da uyarılarda bulunuyorlar.

Devrek'te bayram erefesi olması nedeniyle emniyet güçleri tarafından ilçe cadde ve sokaklarında yaptıkları uygulamalarda maskesiz veya çene altında maskesi bulunan vatandaşlara idari para cezası keserek konuya daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Gerek belediye anonslarından ve gerekse de devriye gezen polis otolarından yapılan uyarılara kulak asmayan maskesiz vatandaşlara idari para cezası uygulanarak vakaların artmamasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Erken saatlerde başlatılan uygulamalarda yaklaşık yüz kişiyi geçen vatandaşa idari para cezası uygulandı - ZONGULDAK