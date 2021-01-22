Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, 695 tarihi eser ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde ikamet eden şüphelilerin tarihi eserleri 400 bin karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi.

Şüpheliler, Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırasında suçüstü yakalandı.

Zanlıların araçları ve üst aramalarında, 660 bronz ve gümüş sikke ile 35 tarihi obje ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Üç şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.