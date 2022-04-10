Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi - Son Dakika
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Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi

10.04.2022 16:40

Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi Polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşür ve hediye dağıttı Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara çeşitli hediyeler ve tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi

Polis ekipleri, vatandaşlara bilgilendirici broşür ve hediye dağıttı

EDİRNE - Edirne'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara çeşitli hediyeler ve tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Her yıl 4-10 Nisan arası Polis Haftası olarak kutlanıyor. Edirne'de İlk olarak çelenk töreni düzenleyen Emniyet Teşkilatı, daha sonra ise kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde stant açtı. Stantları ziyaret eden Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, dağıtılan hediyeler hakkında bilgi alarak vatandaşlarla da sohbet etti.

4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Polis Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan stant hem çocuklar hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Saraçlar Caddesi önünde açılan stantta bir araya gelen Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ve Yunus Timleri, KADES, En İyi Narkotik Polisi Anne, bilinçli güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, iletişim yolu ile dolandırıcılık, HAYDİ konularıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Etkinlikte tanıtıcı broşürler ile çeşitli hediyeler dağıtılırken, motosikletleriyle etkinlikte yer alan yunus polisler de özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Aileleriyle birlikte polislerin yanına giden minikler, motosiklete binerek fotoğraf çektirdi.

Polislerin her zaman her yerde vatandaşın yanında olduğunu söyleyen İbrahim- Gizem Güneri çifti çocuklarının da ileride polis olma hayali olduğunu aktardı.

Büyünce polis olmak istediğini söyleyen 4 yaşındaki Deniz Güneri, polisleri çok sevdiğini söyledi.

Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi
Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi

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Edirne, Polis, Nisan, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekipleri vatandaşlara hem hediye dağıttı, hem broşürle bilgilendirdi - Son Dakika


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