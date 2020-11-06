Son dakika: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu denetimlere katıldı.

Helvacıoğlu, sagınla mücadelede kurallara eksiksiz şekilde uyulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Keşanlıların kurallara duyarlı olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz ve ilgili müdürlerimiz ile koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda denetim gerçekleştiriyor, esnafımızı ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve kişisel temizliğimize lütfen dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları unutulmadı

Keşan ilçesinde sokak hayvanlarının beslendiği mama odakları dolduruldu.

Keşan Belediyesi ekipleri kentin birçok noktasında bulunan odakları kontrol ederek, tek tek doldurdu.

Ekiplerin kış boyunca çalışmalarına devam edeceği belirtildi.