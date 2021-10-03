Son dakika: Edremit'te orman yangını - Son Dakika

Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını imece usulü müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, öğleden sonra Kazdağları etekleri Edremit'in üst mahalleleri olan Yaşyer ve Çamcı Mahalleri arasında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına karadan orman ekipleri, havadan ise helikopter ile müdahale edildi. Yangını söndürmek için mahalle sakinleri ise karadan görevlilere destek vererek seferber oldu. Yangın 2 saate yakın süren mücadele sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise yangının söndürülmesi üzerine Yaşyer Mahallesi'nde Kuran-ı kerim okuturken, imece usulü yemek hayrıda düzenlediler. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR