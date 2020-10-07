Son dakika... Edremit'te polis alarmda - Son Dakika

Son dakika... Edremit'te polis alarmda

07.10.2020 23:11
Son dakika... Edremit'te polis alarmda, System.String[]

Son dakika haberler: Edremit'te polisin halkın huzurunun sağlanmasına yönelik şok uygulamaları dikkat çekiyor.

Edremit'te polisin halkın huzurunun sağlanmasına yönelik şok uygulamaları dikkat çekiyor.

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemek, meskun mahalde ateş etme, alkol veya asayişe müessir olayların engellenmesi amacıyla ilçede görevli polis ile önleyici ekip sayısı arttırıldı. Bu kapsamda suç oranlarının daha fazla olduğu bölgelerde günün değişik saatlerinde şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama ve kontrol şeklinde şok uygulama başlatıldı. Yapılan şok uygulamalarda 1 adet AK-47 Kaleşnikof marka tüfek, bu silaha ait iki adet şarjör ve 60 adet fişek, 48 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet tüfek, 19 kurusıkı tabanca, muhtelif çap ve markalarda bin 223 adet fişek ele geçirildi. Adli makamlarca çeşitli suçlardan aranan 226 şahıs da yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde 254 gram esrar, 40 gram bonzai, 500 adet ecstasy, 122 adet sentetik ecza, 653 gram metamfetamin, 674 adet captagon, 148 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 75 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 15 şahıs adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İlçede büyük şikayet konusu olan motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmalarda ise plakasız veya ruhsatsız, motor şasesi kazınmış, çalıntı ve çalıntı olduğu değerlendirilen 194 adet motosiklet trafikten men edildi. Yine polis sorumluluk bölgesinde kumar oynatan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda kumar oynatmak amacı ile yer temin ettiği tespit edilen 13 iş yeri ve 86 kişiye kumar oynamak suçundan yasal ve idari işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında geçmiş dönemde meydana gelen 27 faili meçhul olay da yapılan çalışmalar neticesinde aydınlatılırken, olaya karışan 35 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Vatandaşların huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile denetim ve kontrollerin aynı hassasiyetle devam ettirileceği kaydedildi. - BALIKESİR

Son dakika... Edremit'te polis alarmda
Son dakika... Edremit'te polis alarmda
Son dakika... Edremit'te polis alarmda
Son dakika... Edremit'te polis alarmda
Son dakika... Edremit'te polis alarmda
Son dakika... Edremit'te polis alarmda
Son dakika... Edremit'te polis alarmda

Uyuşturucu, Edremit, Polis, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Edremit'te polis alarmda - Son Dakika

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