Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 46,54 47,96 -2,96 İskenderun Demir Çelik 9,45 9,67 -2,28 Anadolu Grubu Holding 22,74 23,26 -2,24 Ege Endüstri 1.637,20 1.672,90 -2,13 Kartonsan 2.690,00 2.741,70 -1,89 Coca Cola İçecek 61,20 62,10 -1,45 Ford Otosan 122,40 124,20 -1,45 Logo Yazılım 105,70 106,80 -1,03 Türk Telekom 7,94 8,02 -1,00 Kardemir (D) 5,18 5,23 -0,96 Good-Year 7,39 7,44 -0,67 Enerjisa Enerji 11,17 11,24 -0,62 Koza Madencilik 13,27 13,35 -0,60 Borusan Mannesmann 16,32 16,41 -0,55 Koza Altın 78,45 78,75 -0,38 Bagfaş 19,49 19,55 -0,31 Turkcell 15,45 15,48 -0,19 Brisa 18,82 18,85 -0,16 Kerevitaş Gıda 6,76 6,77 -0,15 Kordsa Teknik Tekstil 14,40 14,42 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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