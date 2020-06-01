Son dakika ekonomi: Sertifikalı otelleri 'gizli müşteriler' denetleyecek - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Sertifikalı otelleri 'gizli müşteriler' denetleyecek

Son dakika gelişmesine göre Sağlık turizm belgesi alma sürecinin başladığını duyuran Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, "Belgeli oteller her iki ayda bir gizli müşteri gönderilmek kaydı ile denetlenecektir" dedi.

Son dakika ekonomi: Sertifikalı otelleri 'gizli müşteriler' denetleyecek, System.String[]

Sağlık turizm belgesi alma sürecinin başladığını duyuran Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, "Belgeli oteller her iki ayda bir gizli müşteri gönderilmek kaydı ile denetlenecektir" dedi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında açıklanan kriterleri tamamlayan işletmelere "Sağlıklı Turizm Sertifikası" verilmesi uygulaması başlatıldı. Yeni dönemde Sağlıklı Turizm Sertifikası ile hizmet vermek üzere kriterleri karşılayan oteller TSE'ye başvurularını yapıyor. Otellerde 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' döneminin başladığını açıklayan TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı uygulamadaki belgelendirme süreçleri ve denetime ilişkin açıklama yaptı.


Erol Kaygı, "Sağlıklı Turizm Belgesi'ni vermeye yetkili olan akredite firmalar tarafından belirli program ve kriterler doğrultusunda başvuruda bulunacak tesislerin hijyen, sağlık denetimi ve uygunluk değerlendirmeleri yapılarak uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi ve takip programları yapılacaktır. Belgelendirme süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, belgeli kuruluşlar tesislerdeki yeterliliklerinin devam edip etmediğinin tespiti amacı ile her ay düzenli olarak denetime tabi tutulacaktır. Yine bu amaçla her iki ayda bir belgeli oteller gizli müşteri gönderilmek kaydı ile denetlenecektir. Sağlıklı turizm sertifikası (Certificate of healthy tourism) belgesini almaya hak kazanan tesisler Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden de duyurulacaktır. Sağlıklı Turizm Belgesi logosu, belgeyi alan tesislerin görünen noktalarına asılması sağlanacak. Bu surette müşterilerin belge üzerindeki karekod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine erişebilmesi de sağlanarak, tüm süreçlerde şeffaflık kazanılması da hedeflenmiştir. Anlaşılan o ki önümüzdeki dönemlerde bu belge bireysel ve kurumsal müşteriler için konaklama ve yeme içmede öncelikli seçim sebebi olacaktır. Ülkemiz ve dünyanın önde gelen belgelendirme kuruluşları arasında yer alan ve faaliyet alanlarında devlet güvencesi olarak kabul edilen Türk Standartları Enstitüsü olarak tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, belgelendirme faaliyetlerine başlanmıştır" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 04:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Sertifikalı otelleri 'gizli müşteriler' denetleyecek - Son Dakika Ekonomi

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