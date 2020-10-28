Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da, bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.