İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, yangının çevreden atılan işaret fişeği sonucunda çıktığı, kamera kayıtları incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyenin Vahap Ç. olduğunun tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan Vahap Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emirgan Korusu'nda dün saat 21.30'da yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, polis soruşturma başlattı.

SARIYER'de bulunan Emirgan Korusu 'nda dün akşam yangın çıkarak işaret fişeğinin atılma anı kameraya yansıdı. İşaret fişeğini atarak yangına neden olan kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 00:19

Kaynak: DHA

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